L’amore per la pesca subacquea e per il teatro. Gesumino Olivieri, 63 anni, è morto facendo una delle cose che amava di più. Nato nel 1961, Olivieri era un dipendente dell’Aou di Sassari e ieri pomeriggio si era recato al mare con la moglie per un’immersione.

Proprio sua moglie ha notato l’anomalia nella boa di segnalazione che da troppo tempo non si muoveva. Scattato l’allarme, i soccorsi sono partiti subito ma per l’uomo era già troppo tardi.

Olivieri era anche un membro della compagnia teatrale sassarese La Quinta, che frequentava da tre anni. Proprio il gruppo ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso i social: “Con profonda commozione, la compagnia teatrale La Quinta si unisce al dolore dei familiari per l’improvvisa scomparsa di Gesumino Olivieri. Un uomo speciale, la cui passione per il teatro ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e sul nostro palcoscenico”.

