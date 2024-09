La Dinamo Banco di Sardegna saluta la Champions League. I biancoblù sono stati sconfitti ieri sera dal Bonn nella finale di qualificazione alla Bcl, e parteciperanno alla Europe Cup. I tedeschi si sono imposti con il risultato di 78-71 fermando nell’ultimo minuto la clamorosa rimonta della Dinamo.

I sassaresi hanno disputato un buon primo tempo, chiuso avanti di un punto per 33-32. Poi però sono crollati nel terzo quarto incassando ben 32 punti dagli avversari. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Markovic, sotto di 16 punti (48-64) hanno sfiorato l’impresa rimontando fino al -3, ma hanno mancato l’aggancio.

Markovic a fine gara ha analizzato la sconfitta. “Abbiamo perso diverse volte i loro tiratori dopo un solo blocco, e loro ci hanno punito con le triple che hanno spaccato la partita” ha detto il coach. “Abbiamo fatto delle pessime scelte in attacco, la difesa in generale nel secondo tempo non è stata buona e la distribuzione della palla non è stata efficace”.

