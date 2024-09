Fiamme nel parcheggio di un’attività commerciale a Sestu. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 21:50 circa di ieri in località Sa Cantonera, dove un grosso incendio ha coinvolto quattro autofurgoni di una ditta che effettua servizi per la ristorazione e catering.

Sul posto sono intervenute due squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che giunte sul posto con due automezzi hanno spento l’incendio. Completamente distrutti gli autoveicoli e coinvolta parte della vegetazione.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e ad altre attività della zona. Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

