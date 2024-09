Una lite in famiglia è finita a coltellate a Siliqua: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione in seguito ad una segnalazione per accoltellamento.

La vittima, un uomo di 40 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato elitrasportato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Dalle prime ricostruzioni degli eventi, il ferimento potrebbe essere stato causato dal figlio minore.

Sono in corso le indagini per accertare dinamica ed effettive responsabilità.

