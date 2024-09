In Sardegna si sono raggiunte oltre 30.000 firme, tra cartacee e online, in merito al referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

“E’ una legge che spacca il Paese, tende a realizzare la secessione delle regioni più ricche e a condannare le aree in ritardo di crescita a una permanente condizione di inferiorità”, dichiara Fausto Durante segretario generale della Cigl Sardegna.

“Insieme alle forze politiche e sociali, alle associazioni e ai cittadini della Sardegna porteremo in ogni Comune, in ogni realtà locale, le ragioni di chi vuole l’Italia una e indivisibile e di chi si batte per la coesione del Paese, contro ogni divisione e ogni idea di disgregazione e di nuove disuguaglianze”, ha concluso il segretario.

