Nicola Riva, figlio del compianto mito Gigi Riva, si è espresso in merito alle parole di Claudio Ranieri che nella giornata di ieri ha auspicato di non dover tornare sulla panchina del Cagliari.

“Mister Ranieri fa parte del passato, ha deciso di smettere di allenare squadre di club altrimenti sarebbe rimasto ad allenare il Cagliari visto che aveva un altro anno di contratto, per quanto lo ami lo stimi e sia nel cuore di tutti noi, credo che ora bisognerebbe concentrarsi e dare il nostro sostegno a Nicola e al Cagliari del presente, ci sono difficoltà come c’erano l’anno scorso, non vedo grosse differenza”, ha dichiarato Riva.

In conclusione l’incitamento a sostenere la squadra: “Come l’anno scorso abbiamo sostenuto il Cagliari incondizionatamente, lo stesso bisogna fare quest’anno altrimenti si rischierebbe parecchio. Siamo il Cagliari e siamo abituati a soffrire e lottare e quando lo si fa tutti insieme ed uniti si raggiungono gli obbiettivi e i risultati”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it