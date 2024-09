Grave episodio di violenza a Nuoro. Un operaio forestale ha aperto il fuoco contro la propria famiglia, causando la morte della moglie e ferendo gravemente due dei suoi figli. Un terzo figlio è stato colpito solo di striscio e si trova fuori pericolo.

L’uomo ha poi sparato e ucciso il suo vicino di casa che si trovava sul pianerottolo, probabilmente allertato dai rumori degli spari. La tragedia è avvenuta in via Ichnusa, scatenando il panico nel quartiere. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno bloccato l’uomo in fuga in via Gonario Pinna, dove sarebbe avvenuta anche una sparatoria con le forze dell’ordine.

