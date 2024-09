“Ci tenevamo a lanciare un segnale a noi stessi, alla piazza e a questo pubblico che ci da tanto”. Così Gianluca Lapadula dopo Cagliari-Cremonese decisa da una sua rete che ha regalato il passaggio agli Ottavi di finale di Coppa Italia. “Questa partita rappresentava l’occasione per ripartire subito dopo l’Empoli”.

E sulle tante voci di mercato che lo hanno riguardato in estate chiarisce: “Non era la prima volta che in una sessione di mercato si parlava di altre squadre attorno a me. Ho scelto il Cagliari, con il cuore e con la testa”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it