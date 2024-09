Intorno alle ore 14:30 la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso tecnico urgente per incendio sviluppatosi in un capannone in località agro San Nicolò d’Arcidano.

Arrivata sul posto la 1A partenza della centrale di Oristano ha constatato che l’incendio interessava un capannone adibito a deposito di fieno sulla cui copertura erano installati pannelli fotovoltaici. L’incendio ha provocato il parziale collasso della copertura e delle tamponature esterne.

La squadra, con il supporto dell’autobotte, sta provvedendo alla messa in sicurezza della zona e al controllo dell’incendio per evitare la propagazione ai capannoni vicini.

