Uno choc in vari ambiti della Sardegna quello suscitato dalla strage di Nuoro, dove Roberto Gleboni ha ucciso la moglie e la figlia, prima di togliersi la vita. Sul fatto è intervenuto anche Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari.

“Sono tragedie che lasciano veramente senza parole tanto più che accadono in contesti vocati alla fiducia, all’amore reciproco. La questione educativa è la questione di imparare ad amare cioè imparare ad accogliere l’altro, a rispettare l’altro, a far compagnia all’altro. È un problema sociale. Non si tratta soltanto del destino dei singoli, ma una società che non sa trasmettere i valori della convivenza nel luogo più elementare che è la famiglia, è una società che va in crisi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it