Il Cagliari è all’ultimo posto e viene da prestazioni in campionato che non fanno sorridere l’ambiente. Il tecnico Davide Nicola è in discussione, le prossime tre gare (Parma, Juventus, Torino) saranno decisive per il prosieguo sulla panchina rossoblù.

Al suo fianco si è schierato Federico Balzaretti nel programma “Elastici” di Cronache di spogliatoio.

“A Nicola va dato il tempo, non è un allenatore da mettere in discussione. La bravura del Cagliari dell’anno scorso è stata capire qual era l’obiettivo. Loro erano consapevoli di doversi salvare anche all’ultima giornata e quindi non avevano paura o ansia. Hanno uno stadio che è una bolgia, che spinge realmente la squadra a dare più del 100%. Se i giocatori sono consapevoli che si devono salvare, anche all’ultima giornata, andranno dritti verso l’obiettivo”.

