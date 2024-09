Dramma a Cuglieri dove una persona è morta durante un’escursione in Sup nelle acque tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu.

L’uomo, di cui ancora non si conosce l’identità, stava svolgendo una gita con una ragazza. Non sono chiare per il momento le cause del decesso. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 13.30 sarebbero stati chiamati i soccorsi.

Prima sono giunti Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Tuttavia, non è stato possibile individuare le persone. A quel punto la Capitaneria di porto ha richiesto l’intervento dei bagnini, ma quando sono arrivati sul posto si sono trovati davanti l’uomo inerme e con diverse ferite alla testa e in altre parti del corpo, probabilmente causate dallo scontro con gli scogli.

Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno provato ad effettuare le operazioni di rianimazione, ma non sono andate a buon fine. Il corpo è stato portato a Santa Caterina per cercare di capire le cause della morte, mentre l’altra signora è stata portata a riva e poi soccorsa dal 118.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it