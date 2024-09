Il Sud Sardegna è una delle province meno vivibili per i giovani. Ad attestarlo è l’edizione 2024 degli Indici Generazionali del “Sole 24 Ore“.

La provincia isolana si piazza all’ultimo posto, il numero 107, della graduatoria che è stata composta attraverso l’utilizzo di 12 indicatori distinti.

Si tratta di: percentuale di residenti giovani, quoziente di nuzialità, età media al parto, costo medio del canone di locazione, percentuale di laureati, imprenditorialità giovanile, tasso di disoccupazione giovanile, numero di bar e discoteche, trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato, numero di concerti, presenza di aree sportive e percentuale di amministratori comunali under 40.

Per ogni indicatore sono stati assegnati 1000 punti alla provincia con il valore più alto e zero alla peggiore. Nelle posizioni più alte si trovano soprattutto province del Nord Italia e in generale a comandare la classifica è Gorizia per il secondo anno consecutivo.

Per quanto riguarda altre città sarde, Nuoro comanda con il 41esimo posto in classifica, a cui segue Oristano al 59esimo, Sassari con il 64esimo e infine Cagliari con il 74esimo posto

