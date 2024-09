Odissea per circa 30 passeggeri che da Olbia erano diretti a Cagliari in treno. Durante il cambio a Chilivani però, il treno è ripartito senza attendere il trasbordo.

A quel punto i malcapitati passeggeri si sono dovuti rivolgere alla polizia postale, visto che non era presente sul posto personale di Trenitalia, riuscendo comunque a trovare delle soluzioni.

C’è chi ha raggiunto la destinazione in autobus o con i treni successivi, mentre l’azienda di trasporti nazionale ha provato a mettere a disposizione dei taxi per i passeggeri che erano diretti all’aeroporto di Elmas, per cercare di ridurre i disagi causati dal disservizio.

Resta la disavventura per tutti i coinvolti che si somma alle problematiche registrate sulle reti ferroviarie sarde degli ultimi giorni, tra cui quella di due giorni fa che ha visto la cancellazione di gran parte dei treni che da Cagliari erano diretti ad Iglesias.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it