Il Cagliari ha sempre più seguito in giro per il mondo. Dopo il fan club in Kenya, anche nelle isole Gili in Indonesia si seguono con passione le vicende rossoblù.

La nota pagina social umoristica La Ragione di Stato ha pubblicato un’immagine scattata in un bar indonesiano dove su uno schermo sta andando in onda la gara di Coppa Italia tra Cagliari e Cremonese.

La foto è subito diventata virale, con centinaia di commenti tra cui chi cerca di svelare l’arcano. “Se é una pizzeria, potrebbe essere Regina Pizzeria a Gli Trawangan, il pizzaiolo era sardo” scrive qualcuno. Inevitabili i richiami a Pully, la mascotte del Cagliari ormai idolo del web. “Le passerelle di Pully sotto la curva sono già diventate d’interesse internazionale” si legge ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Ragione di Stato (@laragionedistato)

