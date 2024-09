Si trova in ospedale a Nuoro in condizioni gravissime il turista che ieri sera ha fatto un volo di 6 metri a La Maddalena. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in località Nido d’Aquila, con l’uomo che appoggiatosi alla ringhiera del terrazzo della casa in cui stava trascorrendo le vacanze è rimasto vittima del cedimento dell’inferriata. Nella caduta ha poi battuto il capo.

Il ferito però ha dovuto subire anche un inconveniente sanitario, poiché preso in carico in elicottero è stato prima portato a Sassari, quindi trasferito subito a Nuoro per la mancanza di neurochirurghi disponibili. Le sue condizioni restano serie.

