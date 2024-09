Il corpo di Andrea Capone sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause della sua morte. L’ex giocatore del Cagliari è stato trovato senza vita ieri mattina in una suite di Palazzo Tirso, dove stava pernottando dopo un battesimo.

La polizia scientifica ha effettuato tutti i rilievi e sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere per confermare le testimonianze di diverse persone. Secondo quanto raccolto, il 43enne era da solo in stanza.

Secondo quanto ricostruito per ora dgli agenti della sezione Volanti della Questura, Capone avrebbe deciso di fermarsi a dormire nell’albergo dopo una festa. L’ex attaccante è stato trovato nella sua stanza all’ultimo piano riverso a terra con ferite alla testa e dai primi accertamenti del medico legale sembrerebbero compatibili con una caduta accidentale. L’autopsia chiarirà se la causa della morta è dovuta alle ferite riportate o a un malore che ha provocato la caduta.

Intanto è forte lo sgomento per molti suoi ex compagni e per tanti ex Cagliari Calcio. In una delle ultime foto sui social risalente al luglio scorso, Capone era in vacanza in barca con l’ex bomber David Suazo.

