“Più che nuovo corso è una perseveranza diabolica”. Così Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia per la città di Cagliari, attacca il sindaco Massimo Zedda sulla proroga dell’appalto sui rifiuti e sulla linea scelta dalla Giunta comunale per il nuovo affidamento.

“Gli stessi autori delle scelte del 2017 confermano un sistema che costa di più ai cagliaritani, con il nuovo aumento della Tari, al quale si sommano gli oneri per la pulizia e per il posizionamento dei contenitori, e che, a fronte di un ostentato ambientalismo di facciata, avrà effetti paradossali”.

“Con il sistema dei mastelli infatti, impiega più mezzi per la raccolta con conseguenze sul traffico e sull’inquinamento. Gli stessi mastelli a loro volta diventeranno col tempo un rifiuto: tonnellate di plastica diffuse in città dai paladini della finta ecologia, che dovranno essere smaltite”.

Dello stesso avviso il consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura. “La rivoluzione di Massimo Zedda… prorogato per altri 18 mesi l’appalto per la raccolta dei rifiuti con una grande novità: annuncia un “rivoluzionario” mastello condominiale per condomini composti da due abitazioni. È questo ciò di cui Cagliari ha bisogno?” scrive Mura sui social.

