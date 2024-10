Incidente questa notte intorno alle 4 ad Alghero, sulla Strada Provinciale Cassonedda. L’autista della vettura, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Seicento finendo per ribaltarsi su un fianco.

I due occupanti sono usciti fortunatamente illesi. Sul posto un’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco di Alghero che hanno messo in sicurezza la vettura e i Carabinieri per i rilievi del caso.

