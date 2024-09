Tre punti pazzeschi ma soprattutto fondamentali per dare il via ad una stagione del Cagliari fin qui complicata. Davide Nicola può sorridere, lasciarsi andare per qualche secondo. I frutti del lavoro offensivo sono esplosi a Parma. Ecco le sue parole nel dopo gara.

Sul carattere dei suoi ragazzi. “Penso che i ragazzi abbiano un problema di carattere. Anzi hanno un grande attaccamento alla maglia, oggi lo abbiamo dimostrato. Vogliono dare tutto per i tifosi. Siamo stati bravi a tramutare in gol le occasioni. In altre gare non ci siamo riusciti”.

Il momento delicato vissuto dalla squadra. “Per me non è stato un periodo delicato. Il vero periodo delicato è aver visto la squadra giocare senza idee e senza coraggio. Abbiamo fatto due partite bene all’inizio, poi abbiamo perso con due squadre in forma come Napoli ed Empoli. Oggi abbiamo mostrato coraggio”.

