In arrivo 4 giorni di maltempo in Italia per una perturbazione atlantica in avvicinamento. Lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, che preannuncia importanti precipitazioni anche in Sardegna.

Giovedì 3 ottobre si raggiungerà il picco del maltempo, con piogge e temporali intensi in espansione anche verso il meridione. Al mattino i fenomeni più importanti sono attesi sul nordovest e in Sardegna. Venerdì probabili schiarite al nordovest e in Sardegna, accompagnate da un diffuso calo delle temperature.

