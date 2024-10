Saranno depositate questa mattina, intorno alle 11.30 in Consiglio regionale, le 210.729 firme per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24. In migliaia saranno anche le persone, tra comitati promotori e simpatizzanti, che parteciperanno alla manifestazione programmata in via Roma a partire dalle 10 per dire no all’assalto eolico e fotovoltaico in Sardegna.

In testa alla delegazione che consegnerà i documenti agli uffici del Consiglio il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, primo firmatario della proposta di legge. Tra i sostenitori della proposta anche l’attrice Caterina Murino, che sui social ha ringraziato i sardi per la mobilitazione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it