Una lite all’esterno di un locale, poi il pestaggio. Un giovane di circa 30 anni si trova ricoverato all’ospedale di Sassari in gravi condizioni dopo i colpi subiti, qualche giorno fa, fuori da una sala giochi in via Vittorio Veneto a Obia. I Carabinieri indagano sulla vicenda e avrebbero già identificato l’aggressore.

Sia l’aggressore che la vittima sono romeni e ora si cerca di capire il motivo della lite. I militari hanno sentito i testimoni che hanno assistito alla brutale scena e la vicenda è in corso di chiarimento.

