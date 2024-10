129 chili di pasta secca sono stati sequestrati nel centro di produzione di Tuili e in un negozio di Villamar in cui era stata messa in vendita. L’accusa è quella di aver messo in commercio l’alimento prima di avere le autorizzazioni.

I controlli sono stati eseguiti dai militari del Nas e della Compagnia di Sanluri in un’azienda che produce, confeziona e vende farine e pasta secca.

“Le verifiche sono in corso per rintracciare eventuali altri punti vendita coinvolti. Le autorità competenti sono state prontamente informate dal Nas, che prosegue gli accertamenti”, precisano le forze dell’ordine.

