Acquazzone violento su Sassari questa mattina. La città si è risvegliata sotto un grosso diluvio e sono diverse le strade che presentano allagamenti, con il traffico fortemente condizionato.

Sui social del Comune viene spiegato che “a causa delle forti piogge è stato necessario chiudere alcune strade“. Tra le zone più colpite Via Predda Niedda con il traffico congestionato, la strada 33 Predda Niedda allagata e intransitabile, la strada 12 Predda Niedda con il piazzale dell’Eurospin allagato a seguito dell’esondazione del rio Calamasciu, ma anche il cedimento del manto stradale in via Forlanini.

“La Polizia locale, presente nei vari siti interessati dal nubifragio, indicherà le strade percorribili” fa sapere l’amministrazione.

