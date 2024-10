Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla città di Sassari questa mattina, causando fortissimi disagi alla popolazione e agli esercizi commerciali, nonché alla regolare viabilità delle strade.

Alcune vie sono state chiuse dal Comune poiché si sono trasformate in fiumi d’acqua e fango che hanno percorso la città mettendo anche a repentaglio l’incolumità dei passanti. Tra le zone più colpite Via Predda Niedda con il traffico congestionato, la strada 33 Predda Niedda allagata e intransitabile, la strada 12 Predda Niedda con il piazzale dell’Eurospin allagato a seguito dell’esondazione del rio Calamasciu, ma anche il cedimento del manto stradale in via Forlanini.

In alcuni punti l’acqua ha raggiunto livelli talmente alti da coprire quasi a metà i veicoli in sosta o che in quel momento si trovavano in circolo nelle strade.

