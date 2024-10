Investita da un’auto nella tarda mattinata di ieri durante il violento nubifragio a Sassari. Paura in via Turati per una ragazzina di 14 anni di rientro dalla scuola e colpita da una Citroen C3 condotta da una donna di 60 anni.

L’impatto è stato violento e la giovane ha fatto un volo di dieci metri. Immediati i soccorsi del 118, con gli operatori che hanno stabilizzato la ragazzina e l’hanno trasportata al Santissima Annunziata in codice arancione. La 14enne aveva una ferita alla fronte e aveva forti dolori agli arti inferiori. La Polizia locale ha svolto i rilevamenti.

