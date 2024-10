Manutenzione straordinaria. Questa la motivazione della chiusura del mercato di Is Bingias prevista dal 7 ottobre al 4 novembre. Una bastonata per i commercianti di Pirri che ora si trovano in difficoltà per un intero mese senza poter lavorare.

Un problema grave per circa 20 famiglie che dal lavoro al mercato di via della Resistenza si sostentano. Da qualcuno dei commercianti è già stata avanzata la richiesta di poter continuare a vendere all’esterno, con il Comune che potrebbe farsi carico dell’allestimento di una tensostruttura. C’è poi la via dell’indennizzo per i mancati guadagni, ma la questione è tutta da valutare nel dialogo tra Comune e Municipalità.

