Un’incursione della polizia, che aveva notato un sospetto via vai di persone da un condominio in via Is Mirrionis, ha portato all’arresto di due uomini, uno di 26 e l’altro di 28 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Volante, visto il continuo movimento, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare all’interno dei locali cantine della palazzina.

E’ in questo modo che sono stati sorpresi i due uomini, che avevano già precedenti per quanto riguardava gli stupefacenti. Essi erano intenti a confezionare un quantitativo di circa 850g di hashish. Inoltre, sono stati trovati due coltelli a serramanico, due bilancini elettronici di precisine e altro materiale utile per confezionare la droga.

I due uomini sono stati dunque tratti in arresto e condotti dal Gip per l’udienza di convalida che ha confermato la decisione. Per uno dei due è stata applicata la misura dell’obbligo di firma, mentre per l’altro nessuna misura.

