Il Cagliari fa la voce grossa a Torino e strappa un punto alla Juventus: 1-1. Rigore per rigore, a Vlahovic risponde Marin.

I rossoblù hanno cambiato passo dopo la crisi. Una squadra accorta, compatta, che soffre ma sa anche proporsi con coraggio in fase avanzata.

Non aiuta però ricevere contro un rigore fin troppo “generoso”: Gatti prima fa fallo su Obert e poi si appoggia su Luperto che, cadendo, colpisce senza colpe il pallone di mano. La Juventus ringrazia e segna.

Un breve sbandamento e poi piano piano la partita si normalizza. Con pazienza i ragazzi di Nicola si affacciano dalle parti di Di Gregorio e alla fine il rigore è frutto del coraggio di Piccoli.

Marin pareggia, ma c’è da soffrire. Scuffet (migliore in campo) para di tutto. Vlahovic fallisce una occasione pazzesca. Obert vuole suggellare una gran partita con la marcatura: il palo gli dice di no nei minuti di recupero.

La Partita.

La Juventus prende il pallino del gioco, ma davanti trova un Cagliari solido e ben disposto in campo. Per sbloccarsi però serve un episodio, che arriva nel modo più discutibile: colpo di testa di Gatti, la palla carambola sulla mano di Luperto che è in caduta. Per il Var è rigore. Al 15’ Vlahovic batte Scuffet ed è 1-0. Qui iniziano cinque minuti di black out dove prima Koopmeiners, Conceicao e poi ancora Vlahovic sfiorano il raddoppio ma è super Scuffet. I rossoblù escono fuori alla distanza, e con Piccoli hanno una occasione: palla alta.

Nella ripresa, la sfida è ancora equilibrata. Il Cagliari tiene bene il campo e con Luvumbo sfiora il pari, Gatti devia al momento giusto. Scuffet è ancora decisivo, però: prima su Conceicao e poi su un sinistro potente di Vlahovic. Di Gregorio deve invece salvare su Marin, che tira una punizione magistrale. Al 78’ è uno Scuffet straordinario su Douglas Luiz prima e Vlahovic poi. All’84’ Luiz colpisce Piccoli in area bianconera: il Var richiama Marinelli, ed è rigore. Marin va sul dischetto e batte Di Gregorio: 1-1. Passano due minuti e l’arbitro espelle Conceicao dopo una simulazione. Al 94’ palo clamoroso di Obert,

