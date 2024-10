I Carabinieri hanno concluso con successo un servizio straordinario di controllo del territorio di Cagliari, realizzato nell’ambito del “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030”.

Quale assoluta novità è stato l’impiego di un laboratorio mobile della società “Forensic Lab Services S.R.L.” di Roma, attrezzato per l’analisi immediata e sul posto della saliva, grazie al quale i tecnici son in grado di rilevare in pochi istanti l’eventuale presenza di droghe negli automobilisti.

Durante la notte, i Carabinieri delle stazioni di Assemini, Pirri, Cagliari-Villanova, Cagliari-Sant’Avendrace, Cagliari-Stampace e Cagliari-S. Bartolomeo, con il supporto della Sezione Radiomobile hanno controllato 93 persone e 56 veicoli.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 4 veicoli e sono state effettuate 5 perquisizioni veicolari e 7 personali. Inoltre, 2 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, con piccole quantità di eroina e cocaina rinvenuto in loro possesso.

Nel medesimo contesto, 4 persone sono state deferite in stato di libertà ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre altre 2 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.

