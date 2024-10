Si accende la polemica tra il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Il comico ha punzecchiato la governatrice in un lungo post sul suo blog in tema di rinnovabili, dove viene attaccata la moratoria di 18 mesi voluta dalla numero uno della Giunta regionale, così come viene demolita la legge sulle aree idonee.

“Dobbiamo fare una grande rivoluzione in Sardegna!” scrive ironicamente Grillo. “Innanzitutto proibire i pattini a remi, solo a motore, e i braccioli per i bambini solo col motorino! Proibire le barche a vela, basta con ‘sto vento! Bombole di gas, gpl o metano per friggere, altro che elettrico, basta!”

E ancora: “Finalmente un po’ di verità su questo ambientalismo da strapazzo: e basta con il vento, il sole, il fotovoltaico! Ci vuole il carbone! Abbiamo capito finalmente che ci vuole il carbone anche un po’ zolforato come quello di Sulcis!”.

