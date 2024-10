Non si è fatta attendere la risposta della governatrice sarda Alessandra Todde alle parole di Beppe Grillo sulle leggi regionali in materia di energie rinnovabili. La presidente ha spiegato in una nota il suo punto di vista e replicato alle affermazioni del garante del Movimento 5 Stelle con cui i rapporti sono sempre più tesi.

“La transizione ecologica si deve fare e si farà, come abbiamo già detto più volte” scrive Todde. “Ma senza calpestare ambiente, paesaggio e territorio. Ed evitando che venga consumato ulteriore suolo. Per i sardi e la Sardegna, l’ambiente e il paesaggio sono beni primari e identitari. E questo è un valore fondante anche per la comunità 5 stelle che Todde sta rappresentando al governo della regione. La transizione energetica deve esser fatta e noi faremo, ma dove e come decidono i sardi“.

E ancora: “La Sardegna chiuderà le centrali a carbone e renderà i sardi autonomi dal punto di vista energetico”. L’obiettivo è che “ogni famiglia e impresa sarda si possa produrre la propria energia. Infatti, da qui al 2030, investiamo circa un miliardo di euro per le comunità energetiche, impianti fotovoltaici, accumuli di energia elettrica per autoconsumo, con incentivi – anche a fondo perduto – destinati a cittadini, comuni, imprese, privati ed enti regionali”.

