La Procura non farà nessuno sconto per Davide Iannelli, 49 anni, a giudizio per l’omicidio del suo vicino di casa, Toni Cozzolino, 49 anni, bruciato vivo per strada a Olbia l’11 marzo 2022 e morto in ospedale dopo dieci giorni di sofferenze.

Il procuratore di Tempio Gregorio Capasso e la sostituta Claudia Manconi hanno concluso questa mattina la loro requisitoria chiedendo l’ergastolo per l’imputato.

Dagli accertamenti psichiatrici svolti durante le fasi del processo, Iannelli è risultato perfettamente capace di intendere e volere. La difesa aveva chiesto la nullità della perizia, ma l’istanza è stata respinta dalla Corte.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it