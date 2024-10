Un piano di finanziamento da 50 milioni di euro è stato approvato dalla Regione Sardegna per favorire l’elettrificazione e l’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti pubblici.

A darne comunicazione è stata la stessa presidente della Regione, Alessandra Todde, attraverso una nota stampa: “La Regione Sardegna ha approvato un nuovo piano di finanziamento da 50 milioni di euro per l’elettrificazione e l’efficientamento energetico di edifici e impianti pubblici”.

“Il nostro obiettivo è riqualificare gli edifici e rendere più efficienti gli impianti di illuminazione pubblica, soprattutto quelli che consumano una grande quantità di energia con ripercussioni sia sui costi di gestione che sull’ambiente”.

“Anche questo intervento – prosegue la presidente – è in linea con la nostra missione di ridurre le emissioni di gas serra, tagliare i costi energetici e migliorare la qualità degli spazi pubblici. Dei 50 milioni complessivi, investiamo 40 milioni sull’efficientamento energetico per riqualificare gli edifici pubblici e 10 milioni per modernizzare l’illuminazione delle nostre strade. La Sardegna compie un grande passo in avanti verso la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico”.

