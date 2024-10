Sgomento a Olbia per la morte di Enrico Demuro, 36enne rimasto vittima ieri di un terribile schianto con la sua moto. Il ragazzo era molto conosciuto in città, essendo il nipote dell’imprenditore Tino Demuro, ex sindaco di Arzachena e assessore regionale, titolare delle Cantine Surrau.

Enrico era un amante della musica e abitava nella zona di Pedres, dove seguiva l’inclinazione di famiglia alla coltivazione prendendosi cura di un uliveto. Tra le sue passioni anche i viaggi, la letteratura e la politica. In passato lavorò anche nella Sardares, azienda di commercio della famiglia.

Il 36enne era figlio di Ignazio Demuro e Argia Canu, dottoressa agronoma molto nota in tutta la regione. Enrico lascia anche la sorella Irene a cui era legatissimo. Una tragedia che ha sconvolto la comunità e sui social sono in tanti a ricordarlo in lacrime.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it