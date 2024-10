Tre uomini incappucciati e armati che hanno fatto irruzione nel centro scommesse, ferito alla testa il titolare e portato via una somma di 1800 euro. Questa la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera, intorno alle 20, in un centro scommesse in via Cagliari a Sestu.

Le ricerche dei malviventi da parte dei Carabinieri sono andate avanti per tutta la notte e gli inquirenti puntano alla cattura rapida. Sentite anche alcune persone in caserma. Il titolare dell’attività si trova ricoverato al Brotzu e presto verrà sentito per fornire altri dettagli importanti.

