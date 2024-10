Israele ha aperto il fuoco verso tre basi della missione Unifil nel sud del Libano. Due basi sono italiane, mentre la terza è il quartier generale della missione libanese.

Un carro armato israeliano avrebbe aperto il fuoco contro una torretta di osservazione della base in cui sono rimasti rimasti feriti due militari dell’Onu, fortunatamente non in gravi condizioni.

Il fuoco israeliano si sarebbe poi rivolto sulle basi italiane in cui sono presenti anche i militari della Brigata Sassari. Stando alle fonti locali, dopo aver sorvolato la zona con un drone, i colpi si sarebbero rivolti anche all’entrata dei bunker in cui sono rifugiati gli italiani. Tra i “Dimonios” non si registrano feriti.

