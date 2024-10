Si sta svolgendo in questi giorni ad Ancona il G7 dedicato alla salute che vede la presenza dei ministri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Insieme a loro, ad accompagnare il ministro Orazio Schillaci, c’è anche Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati.

L’ex presidente della regione Sardegna ha fatto il punto della situazione sulle tematiche al centro del summit: “Ci sono temi strategici, fondamentali per affrontare la sfida per un pieno ed effettivo diritto alla salute: dalla resistenza antimicrobica alle strategie per la produzione farmaceutica, dall’invecchiamento attivo a un approccio ‘One Health’, che abbraccia a tutto tondo la salute delle persone e dell’ambiente in cui si vive”.

Secondo Cappellacci, la Sardegna potrebbe svolgere un ruolo di guida in merito alle questioni menzionate: “Temi sui quali la nostra Sardegna potrebbe recitare un ruolo di ‘superpotenza’ a livello mondiale per il suo patrimonio naturalistico, per la qualità della vita, per la longevità”.

“Unitamente alla professionalità dei nostri medici e del personale sanitario, questi fattori potrebbero rendere la nostra una Regione antesignana di un nuovo ‘modello salute’“.

“Occorre una visione alta – ha poi proseguito – che vada oltre le persistenti politiche di piccolo cabotaggio, ancora viziate da logiche tese a soddisfare più il fabbisogno della politica piuttosto che quello di servizi sanitari delle persone e delle comunità”.

