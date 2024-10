Stava percorrendo l’Asse Mediano con il proprio scooter quando, verosimilmente, un uomo ha perso il controllo del mezzo all’altezza dello svincolo per via Is Guadazzonis, in direzione Poetto.

Sembra essere questa la ricostruzione del brutto incidente verificatosi nel primo pomeriggio. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e la Polizia locale.

L’uomo alla guida dello scooter è stato portato in ospedale in codice rosso.

