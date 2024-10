I Carabinieri di Villasimius hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine per il reato di maltrattamento di animali. Tutto parte dalla segnalazione di un privato cittadino, che aveva espresso preoccupazione per la condizione di due pastori tedeschi custoditi nel cortile di un’abitazione in centro.

Uno dei cani infatti era legato a un anello fissato al muro tramite una fune lunga solo pochi centimetri, con l’animale che non poteva nemmeno sdraiarsi senza rischiare lo strangolamento. Il cortile inoltre si presentava in condizioni di degrado, con sporcizia e rifiuti di vario genere, senza acqua e riparo per i cani.

A seguito della verifica sul posto, i militari hanno richiesto l’intervento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Servizio Veterinario dell’ASL Cagliari. Il personale specializzato ha effettuato un ulteriore sopralluogo, per valutare la situazione e adottare le misure necessarie.

