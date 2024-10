Era stato portato al pronto soccorso del Santissima Trinità per un non meglio precisato incidente, ma le successive indagini dei Carabinieri hanno fatto chiarezza. Un bambino di 8 anni si trova ricoverato all’ospedale Brotzu in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto, ma la dinamica non è stata subito chiara.

Il piccolo si è presentato al pronto soccorso del primo ospedale con diversi traumi, accompagnato dal papà e da un’altra persona, un 41enne residente a Cagliari. I due avevano riferito che il bambino era stato investito da un non meglio identificato veicolo, facendo però scattare i sospetti che il racconto non fosse del tutto veritiero.

Mentre per il bambino veniva disposto il trasferimento al Brotzu in codice rosso, i Carabinieri sono intervenuti al Santissima Trinità per interrogare i due. Alla fine si è scoperto che a investire in maniera accidentale il bambino era stato il 41enne a bordo del suo Volkswagen Tuareg, regolarmente assicurato e revisionato. Subito è scattata la denuncia e il sequestro del veicolo. Da capire il perché della reticenza del padre nel raccontare l’accaduto.

Il piccolo intanto è ricoverato in condizioni stabili e non è in pericolo di vita.

