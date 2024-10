Viaggiava indisturbato per Sestu a bordo di un taxi, tutto ben vestito e pettinato, ma sarebbe dovuto essere a casa perché sottoposto ai domiciliari. Un uomo di 51 anni è stato sorpreso dai Carabinieri mentre violava le misure imposte. I militari infatti sono rimasti alquanto sorpresi quando hanno notato l’uomo comodamente seduto sul sedile posteriore di un taxi che procedeva in direzione opposta.

Non appena realizzata la situazione, i Carabinieri hanno effettuato un’inversione di marcia e hanno fermato il veicolo, confermando i loro sospetti. Per il 51enne sono così scattate le manette. Alla richiesta dei militari su cosa lo avesse spinto ad abbandonare il proprio domicilio, l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione, rimanendo in silenzio senza cercare di giustificarsi.

Tuttavia, data l’eleganza dell’abito ben stirato, le scarpe alla moda e la notevole quantità di profumo indossato, i Carabinieri sospettano che più che un vero tentativo di fuga dai domiciliari si trattasse di una serata galante. In ogni caso, però, l’uomo dovrà rispondere in tribunale di evasione.

