“Noi paghiamo l’energia elettrica il doppio di Francia e Spagna, il 40% in più della Germania. Vogliamo le rinnovabili? Se le vogliamo, da qualche parte dobbiamo farle“. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a 24 Mattino su Radio 24.

Incalzato sulla questione Sardegna e sulla moratoria della Giunta Todde impugnata dal Governo il ministro afferma: “Il giudizio che do come ministro è quello che ha dato il Consiglio dei ministri, che l’ha impugnata perché invade competenze dello Stato“. Poi precisa: “Con ciò, non è che non ci si renda conto del tema. In Sardegna i progetti di impianti a terra sono troppi. Confido che la Regione raggiunga gli obiettivi che le sono stati assegnati, condivisi da tutte le Regioni. Ognuno deve fare la sua parte”.

“Il tema ambientale è un tema fondamentale per il nostro paese, che ha un grande patrimonio paesistico e di biodiversità. Ed è uno dei motivi per cui sono un convinto nuclearista” ha concluso.

