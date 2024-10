L’Aci attraverso i dati Istat ha elaborato un rapporto sull’indice di mortalità stradale relativo al 2023. Secondo quanto emerso, la Sardegna si trova al primo posto.

L’isola risulta dunque la regione con un’incidenza maggiore per quanto riguarda gli incidenti mortali su strada. Stando ai dati, nel 2023 si sono verificati 7 morti ogni 100mila abitanti.

In totale, nello scorso anno solare sono state purtroppo rilevate 110 vittime, 10 in più rispetto al 2022 (100) e ben 19 in più rispetto al 2021 (91).

