Il “Sole 24 Ore” insieme a Pts ha elaborato una graduatoria relativa all‘indice di sportività in Italia. Attraverso i dati, che contribuiscono ad alimentare lo studio più grande che riguarda la qualità della vita, sono state dunque indicate le città più sviluppate dal punto di vista sportivo, tra cui rientra Cagliari che si posiziona al 15esimo posto.

Se quelli del capoluogo sono tutto sommato dei buoni risultati, lo stesso non si può dire per il resto dell’Isola. La seconda città sarda è Sassari che si posiziona al 64esimo posto, poi Oristano al 74esimo. I fanalini di coda a livello nazionale invece sono Nuoro con il 106esimo posto e il Sud Sardegna al 107esimo.

I dati presi in considerazione per elaborare la classifica riguardano lo stato delle strutture sportive, quindi anche tutto ciò che ruota attorno come tesserati ed investimenti nello sport; il numero di società a disposizione per sport di squadra e individuali; infine, le relazioni tra lo sport e la società.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it