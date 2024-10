I residente in Sardegna sono 1.578.146, in calo rispetto al 2021 dello 0,6%. Oltre la metà della popolazione vive nelle province di Cagliari e Sassari (56,7%). si è raggiunto nell’Isola un nuovo record di denatalità: si passa dal 5,2 per mille del 2021 al 4,9 del 2022, notevolmente più basso della media nazionale (6,7 per mille abitanti). I nati sono 7.703 (-529 rispetto al 2021).

Baradili si conferma come il paese più piccolo con 78 abitanti, mente Cagliari il centro più grande con 148.296 abitanti. A Girasole la palma di paese più giovane dell’Isola con un’età media di 43 anni, mentre Semestene è il più anziano con un’età media di 58 anni.

Per quanto riguarda gli stranieri presenti che provengono da 153 Paesi differenti, prevalentemente da Romania (22,5%), Senegal (8,5%) e Marocco (7,9%), la presenza maggiore si registra nelle province di Sassari (42,1%) e Cagliari (31,3%).

