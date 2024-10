“Per me oggi è un’occasione speciale”. Per Alessandro Deiola non è stata una visita qualunque quella di ieri al Cagliari Fan Club di San Gavino Monreale.”Sono nato qui, qui ho iniziato a giocare a calcio, a coltivare il sogno di diventare un calciatore professionista e indossare la maglia del Cagliari. Essere con voi oggi in rappresentanza della squadra mi riempie di orgoglio” ha detto il centrocampista rossoblù salutando il Club intitolato agli “Ex rossoblù”

Prima tappa della visita il murale realizzato dall’artista locale Paolo Mazzucco, in arte Mamblo, per omaggiare insieme a Nicola Riva il mitico numero 11 e il Cagliari dello Scudetto. Presente anche José Palomino: “Giocare per il Cagliari significa rappresentare un intero popolo. Sono arrivato da poco in Sardegna, ma è qualcosa che percepisci subito: il calore, l’affetto della gente ci accompagna sempre, all’Unipol Domus come in trasferta. È un piacere essere qui oggi, stare con i tifosi, ascoltare le loro storie e ricevere la loro energia positiva”.

A ricevere la delegazione, il presidente dei Cagliari Fan Club, Alessio Cordella; il presidente del Cagliari Fan Club locale, Roberto Ortu, accompagnato da Renato Copparoni, portiere rossoblù dal ’72 al ’78, oggi nel direttivo del Fan Club. Per il sangavinese Deiola e l’argentino Palomino anche tantissimi autografi e selfie.

