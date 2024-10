“La legge 5 è efficace, applicabile e tuttora vigente, nonostante quanto detto dai suoi detrattori e l’impugnazione da parte del governo”. Lo ha dichiarato l’Assessore agli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda a commento della prima ordinanza del Tar Sardegna che ha respinto il ricorso della Branduzzo Energia srl contro la mancata autorizzazione da parte del Comune di Gonnesa (Sud Sardegna) e del Suape dell’Unione dei Comuni di Metalla e il Mare, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

“La notizia che il TAR Sardegna ha respinto un ricorso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico applicando la Legge regionale 5 del 2024 dimostra semplicemente che questa è una legge efficace. Non sorprende, essendo una pensata per salvaguardare il territorio in attesa della legge sulle aree idonee in discussione in Consiglio Regionale”.

