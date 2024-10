Un uomo di 30 anni è stato arrestato nel Cagliaritano con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale.

Secondo quanto si apprende, il 30enne avrebbe raggiunto la ex a casa sua per un chiarimento. Una volta dentro però l’avrebbe legata e l’avrebbe violentata per alcune ore.

Una volta libera, la ragazza è andata in ospedale per farsi visitare e ha raccontato prima ai medici e dopo ai carabinieri quanto le era accaduto.

L’uomo è stato subito fermato dai carabinieri.

